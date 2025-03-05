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    HBL週六4強戰開打 光復男籃誓奪金

    新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會昨天在學校舉行，教練與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）

    新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會昨天在學校舉行，教練與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）

    2025/03/05 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中男子籃球隊今年連續第五年闖進HBL四強賽，預計八日及九日在小巨蛋舉行，光復高中昨舉行HBL高中籃球聯賽四強誓師大會，期許光復籃猿奪回金盃榮耀。

    光復高中連續五年挺進HBL四強，不僅是學校的榮耀，更是竹市的驕傲。今年球隊的目標很明確，就是要奪回金盃，光復高中籃球隊去年十一月起的預賽，歷經層層挑戰，成功挺進四強。幾個月來，球員與教練團全力以赴，即便春節期間也僅短暫休息幾日，隨即投入高強度訓練，以確保球隊保持最佳競技狀態。

    光復高中總教練陳定杰表示，經過數月密集訓練，球員們的體能、戰術與心理素質皆已達巔峰狀態。他說，這次四強賽不僅要擊敗勁敵松山高中，更要在最後決賽中奪冠，為竹市帶回榮耀，這是場不能輸的比賽，大家已經做好準備，全力以赴，爭取最後兩場勝利，奪回去年失去的冠軍獎盃。

    教育處指出，市府今年也特製選手及教練的個人專屬加油海報，籲球迷為光復籃猿加油吶喊，讓台北小巨蛋成為新竹市的主場。同時在光復路沿線九座大型公車亭，將其裝飾成光復籃猿的專屬應援站，搭配球隊隊徽、十五名球員的巨幅海報及教練團合照，邀市民為光復籃猿加油。

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