竹市校園就博會 3/15陽明交大起跑

社會新鮮人看過來！新竹市府與勞動部和新竹在地5所大學舉辦校園就業博覽會，將從3/15起跑，首場在陽明交大光復校區舉行。（記者洪美秀攝）

2025/03/05 05:30

5所大學接力登場 逾220家企業徵才 提供上萬職缺

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與勞動部和在地五所大學及知名企業舉辦校園就業博覽會，首場活動十五日在陽明交大光復校區登場，將有超過兩百廿家企業包含聯發科、中華電信等徵才，提供超過一萬個職缺，邀應屆畢業生及大學生了解職場新資訊，為職涯打下堅實基礎。

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AI人工智慧與半導體等產業徵才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部從二○二三年五月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等十一個部會的資源，提供多元化的就業服務，預計四年將投入約一百六十億元，投資青年的未來。

為協助應屆畢業生能順利就業，勞動部也補助大專校院辦理職涯諮詢、就業講座及校園徵才活動，讓青年順利接軌職場。

賴家仁提到，目前產業界AI人工智慧與半導體等高科技產業市場需求持續攀升，竹市緊鄰科學園區，更吸引全國優秀人才流入。桃竹苗分署各就業中心也提供多項青年促進就業措施，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高可獲四萬五千元獎勵，另有青年跨域就業促進補助及租屋補助金，最高可領九萬兩千元。

市府勞工及青年處表示，每年五所大專院校舉辦的就博會都提供各種產業新資訊，並提供AI、半導體、太空產業，以及醫護和服務業和IC設計工程師、智慧交通應用系統研發等職缺，經統計媒合率接近六成。

今年的新竹校園就業博覽會首場十五日在陽明交通大學，廿二日在清華大學、廿六日在元培醫事科技大學、四月廿二日在玄奘大學，最終場是四月廿九日在中華大學。

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