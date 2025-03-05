通霄傳獵犬狩獵 嚴禁進石虎熱區

2025/03/05 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是瀕臨滅絕保育類石虎重要棲地，據聞近日通霄地區出現獵犬與狩獵活動，苗栗縣政府昨召開縣務會議，縣長鍾東錦指示苗栗縣警察局、農業處查明其合法性，並請警方及社區巡守隊加強巡視，嚴禁大量獵犬頻繁進入石虎出沒熱區，以防止石虎遭攻擊，嚴重影響石虎等保育動物生存。

苗縣農業處強調依法可處罰款

苗栗縣政府在二○二二年進行石虎族群調查，推估苗栗縣的定居石虎數量在三百三十一隻到三百六十三隻之間，依目前調查樣點之鄉鎮市石虎偵測率，以三義、西湖、後龍、銅鑼、苑裡、苗市、通霄、造橋、公館、頭屋等鄉鎮市出現較多。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府指出，苗栗是全台保育類石虎最大棲息地，縣府也推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，成效不錯，近年來在苗縣府和保育人士通力合作下，全國人民對石虎保育也更為重視。

最近據聞近日通霄地區出現獵犬與狩獵活動，一旦獵犬頻繁進入石虎出沒區，擔心石虎遭攻擊，嚴重影響石虎等保育動物生存。

農業處長陳樹義表示，依動保法、原保法相關罰則，可分別處以新台幣三至十五萬元、六到卅萬元，會宣導並出動友善耕作的社區巡守隊加強巡視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法