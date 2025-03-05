苗縣高接梨寒害 爭取每公頃補助6萬2

苗栗高接梨寒害，需重新嫁接。（記者蔡政珉攝）

2025/03/05 05:30

年初寒流一波波 致嫁接成功率低 縣府初勘 達天然災害救助標準

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年初冷氣團、寒流接連襲台，連農作物也深受其害。正處於梨穗嫁接期的高接梨，因持續低溫襲擊，導致嫁接成功率低，無法開花或是開花後難以結果等狀況，苗栗縣長鍾東錦昨前往縣內高接梨重要產區卓蘭鎮會勘，全縣初勘結果已達天然災害救助標準，將向中央爭取救助，若通過每公頃將補助六萬二千元，減輕果農負擔。

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各公所初步提報災損 逾1400萬元

鍾東錦指出，高接梨為全縣重要的水果產業，由於今年 一、二月受連續低溫及寒流影響，縣內卓蘭及大湖等鄉鎮公所反映高接梨穗出現授粉不良、落花及落果情形，需要重新嫁接（翻刀），各公所初步提報災損金額約為一千四百二十八萬元。

鍾東錦表示，苗縣府接獲地方反應梨穗有受寒害影響，立即責成農業處依農產業天然災害救助相關程序協助受損農民，農業處也已邀集苗栗區改良場、農糧署等單位人員，陸續至三灣及大湖地區了解受災情況，發現損失均超過廿五％，初步勘查結果，梨穗受損已達天然災害救助標準，苗縣府將儘速彙整資料後，報請農業部依農業天然災害救助辦法辦理現金救助。

「受害程度真的嚴重！」果農無奈的說，除了梨穗要重新嫁接翻刀，有些嫁接成功，卻發生梨花不開、或已開花不結果、或長成小果的無法繼續成長，變成落果等狀況，受損嚴重。

梨農也說明，梨穗嫁接後一旦受到寒害，梨樹根部為保護自己，樹液會回流保護根部，無法持續供給養分給梨穗和梨花，因此受創慘重。

卓蘭、大湖與三灣 栽種面積較大

苗栗縣高接梨面積約一千二百公頃，主要以卓蘭鎮、大湖鄉與三灣鄉栽種面積較大，其中卓蘭鎮面積達八百公頃、大湖鄉約二百五十公頃、三灣鄉則約六十公頃，三個鄉鎮栽種的水梨品質，向來深受消費者喜愛。

苗栗高接梨寒害，縣長鍾東錦（右三）等人會勘，將爭取現金救助。（苗縣府提供）

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