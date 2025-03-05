年虧千萬 彰南運動中心營運至4/30

彰南運動中心是彰化最大運動中心，每日可提供上千位民眾來運動。（記者陳冠備攝）

2025/03/05 05:30

業者稱設備缺失無法改善 縣府要求讓民眾退費

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府斥資四．七億元打造「彰南國民運動中心」，在二○二一年二月二十七日啟用，提供南彰化的員林、永靖、社頭等鄉鎮市數十萬民眾「五星級」運動場所，但業者在前天發布公告，指稱將於四月卅日終止營業。由於彰南運動中心每日有將近千人在此運動，引起民眾之關心，而縣府則表示，將儘速召開「協調委員會」處理，同時要求業者依消費者保護法規定，讓已繳費的民眾辦理退費。

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佔地6470坪 設施「五星級」

彰南國民運動中心佔地面積約六四七○坪，是彰化最大運動中心，內部規劃有溫水游泳池、挑高十一米的綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室及體適能中心等六大設施，另外還有全國首創穿越運動中心的戶外地景跑道。該中心目前由凱格大巨蛋運動公司負責營運，但是開幕至今，人數不符期待，業者指出，不堪每年上千萬元損失，決定先喊卡。

凱格公司派駐彰南國民運動中心執行長胡崇浩表示，二○二一年接手後，發現游泳池加熱系統故障、建築物滲水、消防設施缺失、戶外空間地坪凹陷等多項問題，經通報修繕達三九五次，儘管合約原定至二○二八年，但設備仍遲遲無法改善，影響民眾安全及公司營運，因此決定提前終止合約。

胡崇浩指出，彰南運動中心不是一般健身房，使用費用不能用會員制，只能以「次」計算，因此針對各項運動項目推出月卡，比如使用健身房一次五十元，使用游泳池一次一○○元等，目前平均每日有九○○多人使用，暑假每日有一三○○人，都不符預期，加上土地租金每年高達七百萬元，在難以負荷下只能喊卡。

3/8起 彰北運動中心開放使用

彰化縣政府表示，凱格公司以營業有困難為由，單方委由律師發函並希望能終止合約，後續將先召開協調會，而未來是否繼續營運？將視協調會結果。在此期間，民眾亦可前往彰北運動中心使用器材及場地，目前該心由舞動陽光股份有限公司取得營運權，館內經整修後，已確定在三月八日開放使用。

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