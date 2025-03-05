竹山圖變身親子館 設Switch機包廂

南投竹山鎮圖轉型為親子館，近期推出九公尺積木牆，讓親子可拼積木互動。（記者劉濱銓攝）

2025/03/05 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮公所為活化圖書館空間，將全館改造轉型成親子館，不僅擴充兒童讀物，還新增九公尺長的積木牆，館內還有Switch遊戲機的專屬包廂，讓玩遊戲的親子不會干擾到其他民眾，尤其全館「全年無休」，鎮上兒童不分平、假日都可盡情「放電」。

竹山鎮公所表示，親子館前身是竹山鎮立圖書館，但因鎮上市區已有欣榮圖書館，許多民眾或學子都會到欣榮借書或自習，以致鎮圖使用率降低，才會轉型改成竹山親子館。

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公所說，最近親子館新推出九公尺長的積木牆，有各種顏色的積木可讓親子組裝拼上牆面，一次可容納十個人，讓父母可帶著孩子訓練手眼發展，另有Switch遊戲機的獨立包廂，讓各組親子進入玩遊戲，也不怕吵到其他人。

竹山鎮長陳東睦說，親子館去年底開始「全年無休」，每天上午十點營運到下午六點，平、假日都有親子到館寫作業或玩遊戲「放電」，甚至常有親子會待到與館內員工一起下班，未來會再增加木板牆的手作遊戲與親子瑜珈課，盼透過多元活動刺激幼兒發展，讓親子館成為家長小孩都喜歡的互動學習場域。

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