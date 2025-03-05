集集大圳護岸修繕 防洪兼顧景觀

南投集集鎮集集大圳因河道狹窄，每逢大雨就會造成農田淹水，公所向中央爭取經費進行防洪工程。（集集鎮公所提供）

2025/03/05 05:30

採用生態擋土磚整修 植栽台灣原生植物月桃綠化 強化排水

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮上的集集大圳，是當地重要排水系統，惟長年使用導致護岸老化，影響排水效能，農田也出現淹水問題，集集鎮公所為此爭取到六百七十萬元投入護岸防洪工程，不僅提升排水能力，還進行護岸綠化，兼顧景觀生態，盼在極端氣候下能減少水災風險。

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年久失修 造成農田溢水

集集鎮公所表示，集集大圳防洪工程由中央補助八十二％約五百四十九萬餘元，以及南投縣政府補助剩餘的十二％約一百廿萬餘元，總計投入六百七十萬元修繕近二百公尺的大圳排水幹線。

公所指出，此次整修護岸運用生態擋土磚，有效減少生態衝擊，並以台灣原生植物月桃進行綠化，不僅美化環境，也兼顧生態與景觀，讓大圳在強化排水功能後，除可減少水災發生，也能成為友善的生態廊道。

打造成友善生態廊道

集集鎮長吳大村表示，集集大圳年久失修，不僅圳溝雜草叢生相當凌亂，尤其中間河道還因圳溝狹窄，每逢大雨就會因水流不順造成沿線農地積、淹水，此次以應急工程整修易淹水的河道，透過拓寬河道克服排水不良問題，可望改善極端天氣造成的淹水問題。

此外，還採用生態擋土磚砌成護岸，除可使堤防更加堅固耐用，還以原生植物月桃進行綠美化，營造生意盎然的圳溝環境，提升居民生活品質。

優化環境 可提供健行、休憩

吳大村也說，未來鎮公所將持續關注水利設施的維護與景觀優化，並善用、推廣生態擋土磚的工法，兼顧大圳排水與生態景觀，讓圳溝不再只是冷冰冰的排水系統，也能成為當地的景觀廊道，進而優化鎮民居住環境，提供民眾健行、休憩好去處。

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