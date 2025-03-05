遠航占用停機坪欠費4394萬 查封飛機

遠東航空停業多年，該公司1架MD-83型客機長期停放於桃園機場停機坪，積欠費用達4394萬餘元，行政執行署人員查封飛機。 （行政執行署桃園分署提供）

2025/03/05 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕因財務危機停業多年並被交通部廢止民用航空運輸業許可的遠東航空公司，有一架MD-83型客機長期停放於桃園機場停機坪，二○一九年十一月起即未繳納場站降落費、安全服務費、機場服務費等，積欠桃園機場公司四三九四萬餘元，今年二月廿七日法務部行政執行署至桃機查封飛機，案例罕見。

遠航創立於一九五七年，曾是台灣國內航線業者龍頭，並持有不少國際航線航權，曾發生兩次財務危機而暫停營業，經聲請重整後復航，二○一九年十二月遠航宣布停止營運，交通部民航局同年十二月報請廢止遠航民用航空運輸業許可，交通部於二○二○年一月卅一日同意廢止。

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遠航停業多年後，近期爆出停放在桃園機場停機坪的一架MD-83型飛機積欠大筆費用。桃園分署指出，該飛機為一九九八出廠，外觀老舊且部分地方有裂紋，起落架嚴重鏽蝕，必須全面檢修才能恢復飛行能力。執行查封當日，遠航未派人到場表示意見，也未說明如何清償積欠費用。

桃園分署表示，此案將盡速辦理執行程序，拍賣所得用以抵償遠航積欠桃機公司款項。

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