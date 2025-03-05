今中部以北防雷雨冰雹 一路冷到週末

濃霧攪局，金門機場候補櫃台前聚集大批等待候的旅客。（記者吳正庭攝）

2025/03/05 05:30

〔記者林志怡、盧賢秀、歐素美、張軒哲、劉濱銓、吳正庭／綜合報導〕昨日受鋒面通過影響，雙北、基隆、台中谷關、南投仁愛鄉合歡山等，紛紛下起大雨，甚至挾帶冰雹，冰雹擊出砰砰聲響，有民眾以為屋頂被人砸石塊。中央氣象署預報，今日東北季風增強，北部、東北部氣溫下降約五度，其餘各地早晚轉冷，各地有陣雨或雷雨發生機會，明日轉陰雨、氣溫漸進式下滑，預計週日後才會回暖。

多縣市民眾被冰雹嚇到

基隆市、新北汐止區等多處，昨天凌晨陸續降下雷雨、冰雹，有些民宅屋頂被落下的冰雹擊出砰砰聲響。台中市多處地區則在下午四點左右遭遇大雨挾帶冰雹，尤以谷關及梨山地區的冰雹又大又密集，有人開車趕緊躲到隧道等地躲避，以免車窗等玻璃被打破。

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南投仁愛鄉合歡山的松雪樓昨下午也下冰雹，砰砰聲響不斷。梨山地區居民則在社區群組裡提醒，往福壽山農場方向的冰雹非常大；還有人說開車行經中橫，因為冰雹太大，趕緊將車開進隧道躲避。

氣象署預報員林定宜說明，今日清晨仍有鋒面與颮線緩慢通過台灣，為中部以北、東北部、東部地區帶來短延時強降雨，並可能出現雷電、冰雹現象，其他地區也會有陣雨或雷雨。

明日白天鋒面通過後，台灣受到東北季風影響，北部、東北部氣溫下滑，白天氣溫僅約十九度，較昨日下降五度左右，其他地區夜間、清晨轉冷。

北台低溫探12度

此外，明天起至週日清晨前受大陸冷氣團及水氣影響，各地陰雨且漸進式降溫，北台灣白天氣溫廿度以下，入夜後的低溫僅十二至十四度，整日寒冷，中南部白天氣溫廿四度左右，東部約廿度。

週日回暖到25度

林定宜說，週日清晨大陸冷氣團減弱後，台灣將持續回暖至下週二，大台北地區白天氣溫可重回廿五至廿六度左右，南部地區則可達到廿八至卅度。

金門連日來受濃霧影響，有大批旅客滯留金門機場，昨日國防部支援軍機一架次協助疏運七十名旅客飛往高雄。立榮、華信航空分別以擴大機型、加班機等疏運措施後，共疏運約四千人次返台；金廈泉小三通因海霧而開開關關，共搭載一千八百多人次離境。

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