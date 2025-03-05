花蓮玉里無尾溪整治 6月底前完工

中央補助8300餘萬元，協助玉里鎮無尾溪排水整治，預計6月底前完工。（花蓮縣政府提供）

2025/03/05 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕往年水患不斷的花蓮縣玉里鎮無尾溪，行政院補助八千三百餘萬元進行第三期排水治理工程，並新建源城四號、五號橋，增加通水斷面，因應極端降雨帶來的挑戰，目前進度已逾五成，預計今年六月底前完工。

前瞻補助逾8千萬 25年防洪標準

縣府透過前瞻基礎建設計畫，針對縣管河川及區域排水整體改善擬訂計畫，二○二一年初成功爭取到中央補助八千三百四十八萬元，辦理「無尾溪排水第三期治理工程」。

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無尾溪位於花蓮縣玉里鎮源城里，發源於卓溪山，流路由西向東匯入秀姑巒溪，長度為二．六七六公里，集水面積為十．六九平方公里，集水區範圍涵蓋源城及中城里，由於既有排水斷面及源城四、五號橋長度、梁底高度不足，且未達廿五年不溢堤防洪標準，長期存在洪水溢淹等問題。

縣長徐榛蔚昨視察工程進度後表示，玉里鎮無尾溪排水已進入到第三期治理工程，已完成橋梁預力梁設置，將逐步完成堤防工程，預計今年上半年完工。

縣府建設處說，無尾溪工程截至二月底預計進度五三．五十六％，實際進度已達五五．九％，工程重點將以強化河道護岸結構，防止水流侵蝕，提高排水能力，同時重建源城四號及五號橋，拉長橋梁並提升高度，以符合廿五年不溢堤的防洪標準，完工後玉里鎮的防洪能力將顯著提升。

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