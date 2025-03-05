宜蘭三星農會總幹事續聘 理事會否決

2025/03/05 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星地區農會昨天召開新任理、監事會議，改選三巨頭，在野派推派的徐進忠、張金土當選理事長與常務監事；總幹事遴聘方面，理事會否決當權派李智遠續聘，六十天後再重新遴聘。選舉結果大勢已定，三星農會再度改朝換代。

在野派獲勝 全縣唯一變天農會

三星農會原理事長張榮華未尋求連任，二十四日選出九席理事、三席監事，縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首的在野派，拿下五席理事、二席監事過半席次，當權派大勢已去，新任理、監事會召開前夕，總幹事李智遠前天自請離職。

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昨天理事長投開票結果，在野派徐進忠五票、當權派陳冠丞四票，徐勝出；緊接著聘任總幹事，五席理事不同意聘任李智遠。徐進忠宣布，總幹事出缺期間，由秘書段蓬福代理。監事方面，在野派張金土囊括三票，當選常務監事。

李智遠被評定為績優總幹事，三星農會這次總幹事遴聘僅他一人登記候聘，但理事會不同意續聘。縣府農業處表示，依照農會法規定，必須在六十天後重新啟動遴聘作業，開放外界登記，通過縣府與農業部審查的合格人員，日後再由三星農會理事會遴聘。

宜蘭縣十個基層農會選舉，最近陸續選出三巨頭，其中九個農會均由當權派獲勝，三星農會是唯一變天的農會。

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