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    防不當管教 宜縣鼓勵附幼裝監視器

    宜蘭縣政府鼓勵縣內五十所學校附設幼兒園裝設監視器。（資料照）

    宜蘭縣政府鼓勵縣內五十所學校附設幼兒園裝設監視器。（資料照）

    2025/03/05 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國幼兒園不當管教事件頻傳，宜蘭也曾發生相關案例。礙於幼兒受限口語表達能力，難以還原案情，縣府鼓勵縣內五十所學校附設幼兒園裝設監視器，並提供全額補助，目前已有家長收到意願調查書，不過教師和家長仍有不同意見，認為監視器可保障師生權益，但也絕非「萬靈丹」。

    50所附幼 縣府提供全額補助

    台北市、新北市及桃園市均有幼兒園裝設監視器，北市府更祭出全額補助，鼓勵所有園所裝設；宜蘭去年曾發生幼兒疑遭不當管教，縣府本學期請各校透過問卷，調查家長及教職員工裝設意願。

    縣府教育處表示，過去針對教保人員的違法行為調查，因幼兒口語表達能力不佳，難以還原事實真相，為保障師生權益，雖不強制但鼓勵園所裝設監視器，並提供全額補助，對於曾發生過違法事件的園所，則會專案評估是否有裝設必要性。

    黃姓家長最近收到調查意見書，他持贊成看法，監視器主要是遇到學生之間糾紛爭議或犯罪、意外發生時，還原並釐清責任歸屬的重要依據，平常也不會隨意調閱。

    陳姓幼兒園教師說，監視器可提供直接證據，加上比對孩子的口述記憶，有助釐清事件真相，可揪出真正違法施虐行為，也能還給被冤枉老師的清白，「行的正、有教學能力，就不怕被留下紀錄檢視」。

    教師工會：降低師生比才是重點

    不過，宜蘭縣教師工會理事長葉明政說，監視器絕非解決幼教現場紛擾的萬靈丹，也許讓外人對教育環境增加一些安心感，但細究本質，仍可能對於教育帶來負面影響，若要保護及減少孩子受到不當管教對待，政府積極作為應是降低師生比、提供更充足人手。

    宜蘭縣家長會長協會理事長林淑玲說，各年級均曾發生不當管教情事，若只針對幼兒園裝設監視器，不符合比例原則，對教保人員也有針對性，實在不夠友善，有不被信任的感覺。

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