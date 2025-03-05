北市逸仙公園機車計時收費 停車時間縮短

2025/03/05 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕為促進機車格位快速周轉，台北市交通局停車管理工程處自三日起調整台北車站逸仙公園周邊約四百個路邊機車停車格的收費方式，從計次廿元調整為計時收費，每半小時五元，當日上限五十元。停管處表示，約有三成的停放車輛在兩小時內離開，提升停車位效率有初步成效。

停管處觀察新制上路首日格位使用情形，約有三成的停放車輛在兩小時內離開，另統計停車使用率約九成，以往長時間占用的情況有改善，減輕短時停車民眾尋找車位的負擔，計時收費提升停車位效率已有初步實效。

請繼續往下閱讀...

不過，周小姐說，就算改成計時制還是會騎機車上班，但會尋找其他地方停車，認為此舉只是增加民眾負擔。張先生認為，台北車站周邊機車位明顯不足，通勤族可能是因為居住地搭乘大眾運輸不便，或會大幅增加通勤時間，所以選擇騎機車，不認為大家會因為計時收費就改搭大眾運輸，指計時收費治標不治本。

停管處表示，實施機車計時收費也是為了鼓勵民眾搭乘捷運或公車至台北車站轉乘，減少機車在核心區的停放壓力，提供更多停車位給有短暫停車需求的民眾。停管處表示，會持續追蹤路邊機車格的使用情形並滾動式檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法