挺林俊憲8議員發聲明 陳亭妃不予回應

2025/03/05 05:30

〔記者蔡文居、王捷、王姝琇、王俊忠／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選還未登場，黨內互打先上演。支持立委林俊憲的台南市議會民進黨團八位議員昨天再發表聲明，直指不容陳亭妃羞辱，強調「民進黨的團結是價值，不是個人權謀與利益」，請陳不要再誤用賴清德總統所說的「團結」。對於聲明，陳亭妃昨天則不予回應。

周嘉韋等議員聲明指出，「不要船過水無痕，曾經的背叛是民進黨永遠的傷疤」二○一八年正副議長案跑票的議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，都是記名投票下屬實的背叛，沒有任何人被含沙射影，當年決定為了個人利益與郭信良同謀背叛民進黨，今日就要接受民進黨團及支持者的檢視與譴責。

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而陳亭妃昨日則向警方報案稱收到恐嚇簡訊，內容涉及對其母親的人身攻擊，但未提告。傳送簡訊的立委林俊憲特助林義文出示三則簡訊為「小弟林義文祝妳政治路順利」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勝組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文」強調無論支持誰，都是為了民進黨，出示簡訊表示是為了陳亭妃好，同時對陳提出誣告。

警方報請檢察官指揮偵辦，林義文昨晚經檢察官訊問後請回，專案小組將持續調查全案是否涉及不法情事。

林俊憲回應說，陳亭妃應該也認識林義文，林義文會傳簡訊給陳，用意應是過去陳亭妃系市議員在議長選舉跑票的事件有關，希望陳亭妃對民進黨忠誠。

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