逾百種優質商品 將進軍東京食品展

台南市長黃偉哲（中）將偕同業者參加東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/05 05:30

黃偉哲率11家業者 3月11日登場 要讓世界看見台南的豐饒與美味

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被譽為世界三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」將於三月十一日登場。「台南隊」將由市長黃偉哲領軍十一家業者，規劃「台南館」展示，主打「優選台南、世界交陪」，同時以精緻小巧的創新包裝迎合消費市場，讓世界看見台南的豐饒與美味。

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「台南館」 精選超過一○○種以上的優質產品參展，涵蓋生鮮果品、冷凍果丁、乾燥果乾、果汁、契作地瓜系列產品、文旦柚系列產品、黃金蕎麥系列產品、冬瓜茶磚、漁產品、農漁加工食品及特色伴手禮等。昨日搶先亮相，滿滿展現台南特色。

推出精緻小巧創新包裝 迎合市場

農業局長李芳林說，日本市場對食品安全要求極高，台南農漁產品均符合高標準生產規範，而且從歷來參展經驗發現，精緻小巧或是單片單塊包裝，比較受到市場消費喜愛，因此鼓勵業者推出創新產品與包裝，並且結合在地特色原料與日式口味研發的冬瓜、芝麻、漁產系列等伴手禮，預期能吸引更多日本消費者的目光。

市長帶隊參展 媒合成功機率高

李芳林表示，由市長帶隊參展優點，就是買家高層大都會來共襄盛舉，直接媒合成功機率都很高，同時透過品牌行銷，現場試吃、 商業媒合會等方式，可以吸引國際買家至台南館洽商訂購。

黃偉哲表示，疫情後，台南每次參加國際展都獲得好成果，加上外貿協會協助台灣農特產品進軍，不僅是亞洲、日本，甚至歐美各國訂單紛紛而至。以「優選台南、世界交陪」為主題，希望能吸引各國消費者與貿易商駐足，從而成為以後穩定進貨的客戶。

參展攤位有番茄軟糖、芝麻糕、茶豆香酥、無加糖芒果乾火龍果乾、水果雪Q餅、桂圓黑糖地瓜酥、後壁米系列商品及東山咖啡等人氣商品外，台南漁產如虱目魚精緻加工品、烏魚子、鱸魚及龍膽石斑等海鮮系列產品，也將在展會中亮相，期望繼龍虎斑後，台南漁產品能順利打入日本市場；同時展場將帶來台南蘭花以及火鶴花可望發揮加值效益創商機。

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