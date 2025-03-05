桃再生水廠一期將完工 6月起日供4萬噸

桃園北區水資源回收中心再生水廠二期完工後，可日產8萬噸再生水，圖為模擬圖。（水務局提供）

2025/03/05 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府二○一九年推動「水資源回收中心放流水回收再利用專案計畫」，於桃園北區水資源回收中心分三期興建北台灣第一座再生水廠，第一期今年六月完工，屆時每日四萬噸再生水，提供台灣中油公司等三家廠商使用，因許多科技廠商在排隊用水，市府水務局考量水資中心第三期工程明年底完工，著手再生水廠第二期計畫，已啟動評估作業並爭取中央補助。

水務局再生水企劃管理工程科長張亭卿表示，北區水資中心再生水廠建設中，前年九月起提供南亞錦興廠每日八千噸，去年十月供給中油桃園煉油廠每日一萬噸，再生水廠第一期今年六月完工，日產四萬噸再生水，錦興廠將增供至一萬五千噸，另新增供應觀音工業區亞東石化公司一萬五千噸。

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張亭卿說，再生水廠第二期計畫擴增至八萬噸，第三期完工後共達十一萬二千噸，因以水資中心放流水為原料，平均一百公升放流水可產製五十六公升再生水，目前北區水資中心收受量已近飽和，所以進行中心第三期工程，預計明年底完工，屆時日處理放流量十五萬噸，足可提供再生水廠第二期擴建後所需的放流水。

張亭卿表示，市府會持續推動再生水計畫，其中，文青水園水資中心預計提供華亞科技園區全期一萬六百噸再生水，中壢水資中心可提供龍科園區全期八萬八千噸再生水；另規劃於桃園航空城範圍內建置再生水廠，以提供產業專區使用，預估全期可達五萬一千六百噸再生水量。

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