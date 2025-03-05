桃園區農會翻盤 李承諺勝出

桃園區農會新任理事長李承諺（中）、常務監事陳慧娟（右二）。（農業局提供）

2025/03/05 05:30

〔記者鄭淑婷、黃政嘉、李容萍／桃園報導〕桃園市農漁會屆次改選進行中，桃園區農會現任派、挑戰派相爭，選前都稱掌握過半席次，昨選舉結果，挑戰派成功「翻盤」，現任理事長吳德富、常務監事李建和落馬，由李承諺以五票當選理事長，陳慧娟以兩票當選常務監事，新任理事會決議不續聘現任總幹事黃炯倫，將依農會總幹事遴選辦法另聘人選。

桃園區理事會決議 總幹事不續聘

農業局表示，總幹事聘任應於理事會成立後六十天內完成，屆期未能產生者，將重啟遴聘程序，由農業局重新公告、登記並經農業部審查合格，再由農會理事會遴聘，最快可能要等到七月。

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復興區曾鴻姿險勝 連任成功

競爭激烈的復興區農會改選，現任理事長曾鴻姿遇上現任常務監事黃金來競爭，結果曾以五票比四票贏過黃而連任，曾搭檔的常務監事林玉龍以兩票當選，黃原規劃常監人選宗素霞日前未能當選監事，其同派監事卓武志投給自己一票落敗，現任總幹事高理忠獲五票通過連聘。

大溪區農會尋求連任的理事長張世明，因原常務監事江正忠讓賢，他找來原任理事黃睿斌搭檔常務監事，加上爭取連聘的總幹事曾繁春，三人各以九、三、九票的全數票數過關。

楊梅區農會理事長鄭美英、常務監事傅鑫財及總幹事周吉福，皆獲理監事全票支持當選，原任常監林華堃因年紀、健康考量而裸退，推薦由傅鑫財接棒；蘆竹區農會理事長黃教陽、常務監事洪丁貴都順利當選，總幹事陳春郎也獲連聘。

4區農會今進行改選

八德區、大園區、龜山區與龍潭區農會今召開理監事會議，平鎮區、新屋區及觀音區農會明天召開，選出理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，其中，平鎮農會理事長莊玉輝自二○一七年服務至今，任期屆滿，將交棒給薛能霖，常務監事預料將由莊玉輝昔任議員時期的秘書陳繡春接任，總幹事續由葉思瑋執掌。

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