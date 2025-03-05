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    《台中》地下道限高架才裝 8貨車撞毀又拆

    大甲區民生地下道入口限高架各增設限高標誌牌，卻接連發生八件貨車車頭碰撞，昨早緊急拆除。（記者張軒哲攝）

    大甲區民生地下道入口限高架各增設限高標誌牌，卻接連發生八件貨車車頭碰撞，昨早緊急拆除。（記者張軒哲攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區民生地下道常有貨車卡在涵洞進退不得，去年至今有九件貨車在涵洞卡住案例，三日兩側入口各增設限高標誌牌後，卻接連發生八件貨車車頭碰撞限高架標誌牌的尷尬事故，規劃設計飽受質疑。四日廠商已派員先拆除，各界會勘後，將由大甲公所重新施作活動式限高裝置。

    民生地下道貨車卡住造成嚴重交通阻塞已困擾地方多年，地下道涵洞上方的水泥滿目瘡痍，若有車輛卡在涵洞動彈不得，想要後退時，後面已塞滿數十輛車，一個多小時後事故才排除。

    甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源一月初邀集市府交通局、建設局、大甲公所及大甲分局到民生地下道現場會勘研商解決之道。由於上週又有貨車卡在涵洞，廠商三日到場施工，兩側入口各架設一面限高架標誌牌鐵片，但很快遭用路人破壞，一小時過後有貨車撞上標誌牌鐵片，剛完工的黃色鐵製標示牌，幾小時就凹陷損毀。吳中源表示，昨日上午會勘後，大甲公所重新施作活動式限高裝置。

    市議員楊啟邦說，民生地下道問題困擾居民許多年，已與相關單位到場會勘，先請建設局研議改善。市議員李文傑說，建議貨車繞道而行，不要駛入地下道。市議員施志昌表示，真正的解決方式還是仰賴鐵路高架化，呼籲盧市府儘早啟動海線鐵路高架化。

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