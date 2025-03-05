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    《台中》洲際棒球場優化 4月中整建廁所

    中市洲際棒球場整修，4月先啟動球迷反映最多的廁所改建。（市府提供）

    中市洲際棒球場整修，4月先啟動球迷反映最多的廁所改建。（市府提供）

    2025/03/05 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場啟用即將滿廿年，部份設備老舊，體育署已補助經費協助整修優化，中職新球季即將開打，球迷望眼欲穿等不到優化。台中市運動局長游志祥指出，將優先整、新建與球迷最有關係的廁所，預計四月中旬分階段啟動，今年底冠軍賽前完成。

    蔡其昌盼市府加速整修

    不過，中職會長蔡其昌表示，前年向體育署爭取球場整修經費，各縣市球場整修已陸續完工，僅台中洲際球場還未動工，除了廁所整建外，計畫中的每個項目球迷都非常在意，希望中市府加速辦理，讓洲際球場順利升級；市議員周永鴻也說，市長盧秀燕顧著喊蓋大巨蛋蹭棒球熱度，但台中最重要的洲際棒球場改善卻延宕多時，顯示盧市府聲量擺第一，不重視行政執行力。

    台中洲際棒球場優化共計一．一億預算，由體育署補助一半，相關補助去年六月已核定，球場整建未完成，中職新球季開打在即，又引起球迷關注。

    運動局指出，包括球員休息室及草皮等已改善完成，尚待改善部份又以廁所最為球迷所詬病，因平日一般賽事也有約六、七千人進場觀賽，除設備老舊外，包括女性如廁常大排長龍；游志祥指出，四月中旬將優先啟動廁所整建，七月完成第一階段，全場廁所改建後男女比可望提高到一比五。

    運動局指出，球場的照明度符合標準，只是規劃換成節能照明，二樓座位區改善僅做空間調整，包括空調等不影響球賽或看球，後續排程改善。

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