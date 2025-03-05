《新北議會民進黨團幹部交接》廖宜琨︰理性溝通 嚴格監督

2025/03/05 05:30

〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天舉行新、舊任總召集人暨幹部交接，新任總召廖宜琨表示，未來一年將秉持「理性溝通、嚴格監督」的原則繼續為民喉舌，作為在野黨，黨團不會為反對而反對，而是透過競爭與合作來找出問題並解決問題，監督市政資源發揮最大效益，才能造福市民。

新任的黨團幹部是總召集人廖宜琨，副總召是蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈；包括民進黨中央黨部秘書長林右昌、市黨部主委蘇巧慧、市長侯友宜、議長蔣根煌等人皆出席觀禮。

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廖宜琨說，雖然政黨立場不同，但市議會與市府不是敵人，未來將嚴格監督市府預算，新北市在推動都市更新、社會住宅、產業外移、公共建設等領域仍有許多挑戰，公共建設的施工品質、社會安全網的強化、醫療與特教資源的提升，及婦幼權益的保障等，都是黨團關注的重點；面對超高齡社會，假牙補助等長者福利政策也希望市府推動。

林右昌表示，民進黨團在新北市是在野黨，理性監督市府施政、為民把關，府會合作讓新北更好，市議會民進黨團能順利運作，歸功於黨團幹部努力認真、綠營議員團結一致，每任總召都扮演「桶箍」要角，將黨團戰力發揮到極大化。

蘇巧慧說，新任黨團幹部擁有多元、豐富的專業，在地方服務也有目共睹，民進黨在新北市不只監督市府團隊，更要為了市民福祉與市府合作，和人民站在一起，讓新北更好。

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