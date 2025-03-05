新北跨視界 分享AI助攻智慧辦學

新北市昨天舉辦「跨視界，教育愛（AI）無限」，近四百名公私立國中小及高中校長，以實體與遠端混成模式同步參與交流，分享智慧辦學新趨勢。（記者董冠怡攝）

2025/03/05 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕AI人工智慧正夯，新北市教育局昨天舉辦「跨視界，教育愛（AI）無限」的全市校長會議，教育局長張明文表示，邀集近四百名公私立國中小及高中校長，以實體與遠端的混成模式參與交流，分享智慧辦學新趨勢，未來將利用AI科技提升各校的行政效率，聚焦教育本質、創新整合教育願景，讓師生都受惠。

張明文指出，AI已是趨勢，也是校務管理變革的新工具，去年已成立「校長智慧領導社群」，透過數位教學指引、A1數位學習工坊、NotebookLM操作研習、參訪Logitech及Google企業等，增進校長的A1數位學習增能。

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張明文說，昨天會中再強化「科技輔助行政，智慧提升效能」的辦學理念，說明AI基礎概念、生成式AI特性解析及AI工具應用，示範會議紀錄整理、決策數據分析等，讓校長體驗AI如何助攻行政事務，提升管理效能。

中和區錦和高中校長張純寧表示，透過AI可分析了解學生在各學科的學習狀況，進而調整教學策略或提供個別化輔導；板橋區大觀國中校長羅珮瑜及石碇區永定國小校長吳彥德說，校長必須思考，如何帶領學校團隊靈活應用科技工具，增進課程準備等，才能有更多時間專注於規劃學校整體發展的大方向。

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