捷運汐東線最快3月動工 基捷可望年底發包

捷運汐東線有機會在3月動工，圖為完工模擬圖。（新北市府提供）

2025/03/05 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市府昨天在汐止區舉辦行動治理座談會，對於民眾關心的交通問題，市長侯友宜表示，捷運汐止東湖線有機會在本月動工，基隆捷運經費也已經提報交通部審查，只要行政院核定，可望在今年發包，他強調，汐東線一定要與民生汐止線連接到大稻埕，與台北市串連起來。

侯友宜提到，目前汐止有兩項捷運工程進行中，汐東線已完成自來水管線遷移，並施作雨水箱涵，展開吉林街與福德三路道路拓寬工程；另一項是與汐東線共構的基隆捷運，已經啟動基本設計作業。

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侯︰汐東線要與民汐線連接到大稻埕

侯友宜受訪時表示，捷運汐東線這個月有機會動工，一定要與民生汐止線連接到民生東路、大稻埕，串起台北市的路網。至於基隆捷運還有一段路線與基隆市府協調中，但不影響期程，工程經費已提報交通部，只要行政院核定就可以辦理招標，希望今年底前發包，一切按照時間表推動，不會耽誤，這是汐止人殷殷期盼的交通路網，新北市會全力以赴。

他說，有關交通瓶頸路段打通或拓寬，增設人行道、電線桿地下化、減少積淹水等議題，各單位都會全力以赴。

基捷經費提報交通部 啟動基本設計

汐止區公所指出，地方建議重新施作秀峰國小前人行道，改善學童通行安全，第一階段核定一三六○萬元，第二階段正在修正計畫、調整經費，預計三月中旬提送修正預算書報內政部審查；大同路二段一六九巷後方新闢車道紓解車流，交通局已檢討號誌秒數，持續觀察成效。

此外，里長建議徵收汐萬路一段、康寧街口轉角處道路並拓寬，施作兩側行人專用道；也有里長提案重建社后橋，在橋下另闢自行車及行人通道，維護交通安全；並建請台電加速辦理電桿地下化。

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