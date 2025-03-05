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    台美團隊研究／20分鐘中高強度運動 大腦認知提升10%

    台美團隊研究發現，單次運動可以促進大腦認知功能提升10％。（歐新社檔案照）

    台美團隊研究發現，單次運動可以促進大腦認知功能提升10％。（歐新社檔案照）

    2025/03/05 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕運動活化腦力！台師大體育與運動科學系特聘教授張育愷與美國北卡羅來納大學、普渡大學所組研究團隊發現，單次運動可以促進大腦認知功能提升十％，並具體建議以混合型、中等到高等強度、每次廿分鐘的運動模式效果最佳，該研究登上頂尖期刊心理學公報（Psychological Bulletin）。

    團隊首次採用更高階的「傘型回顧」，彙整卅篇統合分析、涵蓋三百八十三篇獨立研究，納入高達一萬八三四七位參與者進行研究，是目前學界在該議題中最大規模、最完整的彙整。

    張育愷指出，大腦認知功能能對孩童的大腦發展、學習與學業成就、注意力及情緒調節有影響；對成年人則影響工作表現與生產力、心理韌性；對長者能延緩認知退化等。

    張育愷同時也發現，無論對象年齡大小、認知狀態如何，只要進行一次健身運動，就能對包括注意力、執行功能、記憶、訊息處理等多種認知功能產生大約八％至十％的提升。如要求執行指令原本需要一百秒，可減少到九十秒。

    混合型健身運動效益最大

    張育愷提到，透過混合型健身運動包括有氧混合阻力健身運動、瑜伽等，強度維持在心跳每分鐘一百二十至一百三十下、脈搏十秒內跳動二十至二十五下的標準，以進行廿秒休息十至十五秒的中高強度間歇方式操作，有最大效益。

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