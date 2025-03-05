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    家長代工學習檔案 葉丙成：幫孩子作弊傷害極大

    有家長在臉書發文全包代作學習歷程檔案，教育部政次葉丙成在臉書表示，幫孩子作弊是傷害他。（取自葉丙成臉書）

    有家長在臉書發文全包代作學習歷程檔案，教育部政次葉丙成在臉書表示，幫孩子作弊是傷害他。（取自葉丙成臉書）

    2025/03/05 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕學測成績公布之後，下一步要準備申請入學，有考生家長在臉書上發文指，幫高中孩子全包代作學習歷程檔案，因應申請入學所需。教育部政次葉丙成在臉書直批，幫孩子作弊不是教育，對孩子未來傷害極大。

    好品格、面對挑戰更重要

    葉丙成表示，很多事業成功人士未必畢業於名校，但多數有好的品格、善良利他、面對挑戰的韌性、好的能力跟旺盛的好奇心等好的人格特質；真正的教育不是把孩子弄上名校，而是幫孩子建立好品格及面對挑戰的韌性，這些才最重要。

    二階面試被抓包 留下紀錄

    葉丙成直言，這樣的作弊不見得會成功，申請入學二階面試時，學生一問三不知，三兩下就可以問出來不是學生做的，一旦被抓包，孩子留下一輩子洗不掉的不良紀錄。

    葉丙成說，作弊給孩子錯誤價值觀，以為作弊可以被允許，以後用這種心態跟別人合作。而且夜路走多了，有天偷雞摸狗出包被發現，身敗名裂。即使僥倖過關，也會養成孩子無法靠自己面對挑戰的依賴心理，以為什麼事都可以找別人代工，完全摧毀其獨立面對挑戰的韌性跟解決問題的能力。

    葉丙成說，真正有良知的孩子，會一輩子活在罪惡感的自責痛苦中，大人愛孩子，就請不要用這種方式傷害他。

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