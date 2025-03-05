國健署預告修法／違法菸品沒入銷毀 強化網路監管

國健署昨再預告修法，加嚴電子煙等違法菸品管理。 （資料照）

2025/03/05 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署昨預告「菸害防制法」修正案，強化對電子煙與未核准加熱菸的管理，重點包括違法產品全面沒入銷毀、強化網路平台監管，考量修法的急迫性，預告期訂為七天至三月十一日，待收集意見後提報行政院審議。

已查緝61萬件次違規

菸害防制法自二○二三年三月廿二日修正施行後，全面禁止電子煙及未核准加熱菸的製造、輸入、販售、供應、展示、廣告及使用。國健署統計，截至今年一月卅一日，已查緝六十一萬件次違規，其中包括電子煙六五四件、加熱菸二六○六件、違規使用一○六三件，以及廿二家電商及社群平台一五○件，裁罰金額達三．七億元。

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曾查獲電子煙暗藏毒品

國健署菸害防制組組長羅素英指出，過去曾發生電子煙載具內暗藏毒品的案件，這類產品流入市場不僅影響個人健康，更可能引發社會治安問題，透過這次修法強化監管，讓違法產品無法繼續流通。

此次修法有兩大重點，第一是針對違法產品可直接沒入銷毀，第二是強化網路平台的監管責任。羅素英說明，現行菸防法雖可以針對製造、輸入、販售、供應、展示、使用等違規行為開罰，但產品無法直接沒入，即使開罰，仍要把產品還給違法業者或個人，導致市面上仍可見這些違規產品，未來將可直接沒入銷毀。

羅素英說，此次修法也明確規定網際網路業者必須移除違法廣告，並限制瀏覽相關內容，如果未依主管機關通知刪除、未保存資料一八○天或未配合調查，將開罰四十萬元至二百萬元罰鍰，境外業者在台灣無設立公司或代表人的業者，須指定法律代表，接受查核。

6家加熱菸進入審查

至於加熱菸的健康風險評估進度，目前共有十一家業者申請審查，六家進入審查階段，但截至目前為止，尚無任何業者通過審核，因此市面上的加熱菸品均屬違法。

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