自由日日Shoot》雄女學測無滿級分被公審 高中生怒吼拒絕升學榜單

高雄女中被報導學測無滿級分引發熱議，立委葛如鈞（前排左一）、范雲（前排右一）與來自南北各校的高中生代表開記者會高喊「拒絕升學榜單」。（記者田裕華攝）

2025/03/05 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕即使一○八課綱強調適性揚才，二○一九年多所高中拒絕公布學測結果，但今年仍有多所明星公立高中對外揭露成績，不少私立學校也以公布學生成績作為招生手段，引發高中生怒火，教育部提醒這些高中應肯定學生多元成就，避免刻板成功定義。

學測於二月廿五日公布成績，高雄女中校長鄭文儀接受媒體訪問時揭露雄女今年沒有滿級分學生，部分媒體以「雄女怎麼了」為題報導，引爆高中生怒火，昨開記者會大喊「拒絕升學榜單！」要求終結放榜新聞，呼籲教育部建立規範及檢討考招制度，消弭升學主義。

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明星高中多公布滿級分成績

鄭文儀另外提及「女生數學相對比男生稍弱一些」，後雖澄清未評價生理性別的學習差異，仍遭砲轟。

本報探詢學生，雄女非特例，明星高中除建中及北一女等雙北公校外，包括中一中及女中、南一中及女中、嘉中及女中、雄中及雄女、屏東高中及女中、宜蘭高中及羅東高中、台東高中及女中等均有公布滿級分成績。

公布成績引爆高中學子怒火，包括雄女、雄中、建中等多校學生、EdYouth台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟及雙北高中職學生權益陣線昨共同召開記者會。EdYouth理事長蔡其曄表示，學校公布榜單讓學生焦慮於數字競賽。雄女班聯會前副主席、高三生呂亞宣表示，沒有考滿級分還被放大檢視，對努力考生是二次傷害；雄女高三生張可霓也說，放榜新聞對失常考生心情影響巨大。

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵表示，不應用一組數字去定義考生人生，不少學生投入社會議題以改變現狀，都是高中學習的多元價值。

私校公布成績以利招生

雙北高中學生權益陣線理事長陳佳儀表示，北市不少私立學校仍以公布學生成績作為招生手段，學校不應把快樂建立在學生痛苦上。

立委范雲表示，學生個資不應被學校用於招生，二○一九年雄中雄女發起終結放榜新聞有一萬人連署，前總統蔡英文也在臉書響應，教育部應有更積極的作法；立委葛如鈞也出席支持。

教部：應肯定學生多元成就

教育部國教署組長黃瀞儀回應肯定學生訴求，提醒學校辦學不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，而應肯定學生多元成就。

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