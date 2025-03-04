基市府贈書「望僕號」 盼世界看見基隆

基隆市文化觀光局贈書給海上圖書館望僕號，盼國際讀者更深入認識基隆的歷史、人文與多元文化。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/04 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕海上圖書館「望僕號」二月七日至三月九日停靠基隆港西一碼頭巡展，是台灣巡迴最終站，船上有超過二千種書籍，還設有景觀咖啡廳，基隆文化觀光局贈送包含攝影集《潮浪基隆》與《誰來基隆》系列繪本各三套，期望透過影像與故事，讓國際讀者更深入認識基隆的歷史、人文與多元文化。

文化觀光局長江亭玫表示，此次贈書考量望僕號航行遍及多國，精選具備跨文化溝通潛力的出版品。《潮浪基隆》透過鏡頭捕捉基隆港的自然景觀、城市變遷與海洋文化，完整呈現基隆港都的風貌與魅力；而《誰來基隆》系列繪本則以基隆的多元族群歷史為主軸，描繪原住民、西班牙人、法國人、日本人與漢民族的文化故事，呈現基隆如何在移民、貿易與歷史發展下，形塑成現今多元共融的城市樣貌。

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江亭玫指出，望僕號停泊基隆港以來，不僅受到市民熱烈歡迎，也吸引來自全台各地的旅客專程登船，帶動港區周邊商機與經濟活力，不少市民也成為望僕號的忠實粉絲，幾乎每天登船探索不同書籍與文化活動。

江亭玫說，為延續閱讀熱潮，基隆市公共圖書館與在地書店合作，在望僕號上設置專屬活動區，提供二手書交換、闖關遊戲等多元閱讀體驗，進一步推廣基隆的閱讀文化。

海上圖書館望僕號正停靠基隆港西一碼頭巡展，基市府贈送在地出版品。（記者羅國嘉攝）

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