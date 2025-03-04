自來水可直接喝 北水處︰24小時監測水質

2025/03/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕自來水能不能喝最近又在網路引起討論，台北自來水事業處表示，台北市水源保護良好，並在淨水場、加壓站及供水管網等設有九十五座水質監測站，廿四小時連續嚴密監測水質，水質安心可靠，可以直接飲用。

有民眾在社群「脆」發文，指朋友家「自來水煮沸直接喝」可以嗎？引起熱議，有人說要裝濾水器，濾過再喝；也有南部經驗是要到加水站買水來煮，不會直接用水龍頭的自來水，也有專家建議煮沸再喝比較安全。

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北水處表示，台北的自來水因水源保護良好，且從水源至用戶水龍頭全流程經嚴密淨水處理及水質監控，於淨水場、加壓站及供水管網等設有九十五座水質監測站，廿四小時連續嚴密監測水質，完全符合「飲用水水質標準」，水質安心可靠，適合直接飲用。

北水處說明，水質檢驗項目除國內飲用水水質標準項目，還包括新興污染物如全氟／多氟化物、塑化劑、消毒副產物、重金屬、隱孢子蟲與梨形鞭毛蟲及其他環境賀爾蒙等共一百四十餘項，歷來檢驗結果都是「檢測不出」或遠低於世界衛生組織（WHO）或歐美日澳等先進國家水質標準值或指引值，水質相當優良。

北水處補充，用戶自來水存放於水池、水塔中，在正常使用狀況下，存放期低於兩天，自來水仍含有餘氯，具持續消毒功能，可確保水質安全；因此只要每年定期清洗維護用水設備，水質可直接飲用。

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