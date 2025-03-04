北市社宅包租代管申請冷清 挨批權責不明

2025/03/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市買房不易，社會住宅成為新選擇，但要抽籤的社宅中籤率低，利用民間住宅媒合租屋的「包租代管」卻相對乏人問津，台北市議員詹為元認為肇因權責不明，房東仍掌握主導權，且申請流程不友善；都發局表示，承辦窗口人員可為民眾釋疑，但民間屋源是否願意加入包租代管，仍需視持有人意願，將持續與業者溝通加強服務品質。

議員揭漏洞 指申請流程不友善

詹為元指出，根據都發局資料，健康社宅首次招租共有八五三二件申請，中籤率五．九％，反觀包租代管最新數據僅九三二件申請，媒合成功（中籤率）達七十九．三九％，兩者都是社會住宅的房源，數據差距卻很大，說明「社宅難中籤，包租代管乏人問津」。

請繼續往下閱讀...

業者挑租戶 弱勢名額形同虛設

詹為元認為，包租代管「乏人問津」可能原因包括業者權責不明，房東仍掌握主導權，導致房客面臨高度的不確定性；其次是弱勢名額形同虛設，業者往往先挑選風險較低的租戶如原住民等；市府接獲民眾陳情都回覆要民眾自行上網搜尋，並聯繫持有房源的業者，申請流程不友善，讓數位能力不足的長輩或突遭遇變故的市民無所適從。

都發局︰要求業者加強服務品質

北市都發局表示，政府興辦的社宅與租屋市場屋源相較，居住品質好、租金透明且有分級租金折減機制，且租期至少六年，相對民間租屋穩定，整體中籤率僅約七至八％，因此市府仍持續興辦社宅，今年將再有超過三千戶完工釋出。

都發局也說，社宅包租代管要求媒合弱勢戶比例應至少五成，目前整體媒合戶數有五十四％屬弱勢身分，六十五歲以上約佔十七％；針對民眾有任何疑慮，承辦窗口人員都可給予諮詢協助，並與業者建立聯繫窗口，但因屋源仍需視持有人意願，會持續與服務業者溝通加強服務品質，確保需求民眾可獲得資源保障與協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法