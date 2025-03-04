（台南）228連假遊客破百萬 住房率逾9成

二二八連假台南遊憩景點湧入逾百萬遊客，平均整體住房率逾九成。（台南市政府提供）

2025/03/04 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕二二八連假台南遊憩景點湧入逾百萬遊客，市區景點有超過五十五萬人次到訪，平均整體住房率逾九成。陸續有三月八日登場「亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」及三月中旬起的白河木棉花季、學甲蜀葵花文化季、西港花旗木等活動，讓遊客感受台南的多元魅力。

觀旅局長林國華表示，熱門的國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁園區及孔廟文化園區，湧入逾五十五萬人次；其次安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等老街市集，有逾廿二萬人次到訪，再加上各戶外景點、博物館園區，及古都馬拉松的加持，整體突破百萬遊客。

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台南市旅館商業同業公會吳俊泰理事長表示，連假第二天是住宿最滿的狀態，二二八連假平均整體住房率逾九成，部分熱門飯店客滿；有些大型旅館甚至在連假前兩天，住宿率就已逾九成五幾乎滿房。台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠也表示，台南民宿在二二八連假也是爆滿狀態。

台南積極推動寵物友善政策，加上「巷仔Niau公仔」熱銷帶動買氣，各大景點賣店平均每日營業額突破百萬元，創下文創商品銷售新紀錄。文化局推出五款「巷仔Niau公仔」於十二處指定通路開賣，短短三天內，盲盒與禮盒即被搶購一空，許多粉絲為蒐集公仔特意走訪多處古蹟園區，帶動整體參觀人次激增，文創商店業績飆升。

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