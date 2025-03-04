彰市大埔路 標線型人行道上軌道

彰化市大埔路標線型人行道偶有汽車違停，讓行人不便。（記者湯世名攝）

2025/03/04 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕大執法效應！彰化市大埔路標線型人行道從上月十四日開始取締違停，十八天來共取締三十七件違停；經警方觀察，該措施上路至今，汽、機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上，此措施已上軌道，不過有少部分店家的花盆、招牌占據人行道，警方強調也將一併取締。

店家占據人行道 警方也將取締

大埔路施作總長一○五○公尺、寬○．九到一．二公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，機車停車區在人行道外，從上月十四日展開取締。彰化警分局統計，經過十八天大執法，共開出汽車十七件、機車二十件違規停車，合計共三十七件，全部開罰六百元以上一二○○元以下罰鍰。另有十三件車禍事故。

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警方指出，經過十八天來嚴正執法，汽、機車違規停車情形已相當少見，偶有少數汽、機車仍占據人行道，員警巡邏發現一律開單告發；此外，沿線有少部分店家、居民把招牌、花盆放在人行道上，此已違反道路交通管理處罰條例第八十二條「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，行為人將處一二○○元以上二四○○元以下罰鍰，且責令行為人即時停止並消除障礙。警方表示將持續取締違停，不會有空窗期。

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