攀登玉山滑落邊坡 2人驚險自救

2025/03/04 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕二二八連假各地天氣晴朗暖和，玉山國家公園各山域均有不少民眾前往登山，惟也發生二件山友滑落邊坡自救的驚險案例，另有一起山友胃痙攣嘔吐，由空勤直升機吊掛送醫，玉山國家公園管處（簡稱玉管處）呼籲欲從事長程登山路線山友，務必常態性訓練體能，登山過程請隨時留意腳下路況及步伐，切勿掉以輕心，避免因失足造成創傷或墜谷、滑落邊坡等意外。

玉管處指出，二月二十八日八通關越嶺線西段十一．五K往東埔方向，因路況不佳，踩點僅十公分，一名山友滑落邊坡，卡在半山腰，幸好同行及路過山友合力將其引導至步道，順利脫困。另三月一日白洋金礦下中央金礦山屋前一公里處，也有一名山友滑落邊坡，左手中指骨折且受困，經同行山友協助救援，下山後自行就醫。

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此外，三月一日南二段一名山友於轆轆谷山屋，因胃痙攣嘔吐無法行走，搜救人員趕往救援後，由空勤直升機協助吊掛送醫。

玉管處也呼籲，欲從事長程登山路線山友，於出發前一至二週，應試著調節身體狀況，避免熬夜、暴飲暴食、操勞，如發現有感冒等身體不適狀況，請審慎評估取消行程，避免因病求援。

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