149甲線截彎取直 跨清水溪橋動工

149甲線截彎取直新建跨清水溪橋，兩側橋塔分別在23K+735處（圖左）與25K+750處（圖右）。（記者黃淑莉攝）

2025/03/04 05:30

古坑樟湖通往草嶺段 橋面距溪底達129公尺 將成全國落差最高橋梁

〔記者黃淑莉／雲林報導〕縣道一四九甲線雲林古坑樟湖通往草嶺段在一九九九年九二一地震中斷，直到二○二二年月才恢復通車，因道路蜿蜒、坡度陡，只限小型車通行，縣府爭取新建跨越清水溪橋讓道路截彎取直，總經費十二．六億元，昨天動土，未來將成全國與溪床落差最高橋梁。村民開心說，等了廿年終於動工，完工後可帶動草嶺、樟湖及華山觀光旅遊。

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現路況坡度陡 只限小型車通行

一四九甲線是雲林縣古坑鄉樟湖往來草嶺重要聯絡道路，連結華山、萬年峽谷、貝殼化石區等觀光景點，九二一地震後廿五K至廿八K因崩塌中斷，往草嶺的車輛要繞道縣道一四九乙線，影響草嶺、樟湖觀光量能，多年來地方積極爭取修復。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，針對一九四甲線全線受災，縣府整合交通部、公共工程委員會及地方資源，總計投入三．三六億元，中斷廿二年後，在二○二二年全線恢復通行，受限道路線型及坡度，只限小型車通行，為改善彎道及坡度限制，提出新建跨越清水溪大橋，以截彎取直，新橋為雙脊背橋，兩側搭柱分別在23K+735M、25K+750M，全長六八○公尺配置雙向雙車道及人行空間，寬度將達十七公尺。

完工後成為別具特色景觀大橋

汪令堯表示，因位處峽谷地形，溪底與橋面高度落差最高達一二九公尺，相當四十三樓層高，未來將是全國落差最高橋梁外，跨度達二○○公尺，與金門大橋同為全國最長，完工後成為別具特色的景觀大橋，遇雲海季宛如在雲中的天空之橋，另配合當地天然地景，原來的一四九甲線將規劃成三公里的有氧健康步道。

雲林縣長張麗善指出，樟湖、草嶺擁有得天獨厚的自然景觀，是雲林的後花園，縣府二○一八年即擬定草嶺風華再現三部曲，首部曲與南投縣合力改善一四九乙線四處髮夾彎，開放遊覽車通行；二部曲修復一四九甲線全線通行；新建跨清水溪橋是第三部曲，預計二○二八年七月完工。

總經費12.6億 中央補助10.7億

公路局副局長林聰利表示，針對一四九甲線修復及改善工程，新建跨清水溪橋總經費十二．六億元，中央補助十．七億元，縣府自籌一．八九億元，完工後可帶動地方觀光發展。

149甲線新建跨越清水溪橋採雙脊背橋形式，橋面離溪床最高有129公尺，相當43層樓高，為全國最高橋梁，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

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