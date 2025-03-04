中市議會11日起臨時會 聚焦5專案報告

市議會召開程序委員，通過三月十一至十九日召開臨時會。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/04 05:30

將說明新光三越氣爆處理 中央總預算刪減影響

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨召開程序委員會，由議長張清照主持，通過第四屆第五次臨時會召開時間為三月十一日十九日，其中十二日將針對新光三越氣爆案後續處理、二○二五年度中央總預算被刪減後，市府各局處受影響情形等五案進行專案報告。

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民進黨中市黨團總召王立任表示，中央總預算遭藍白大砍後，中央補助地方經費也受影響，像台中捷運藍線今年要動工，中央補助有可能下不來，屆時市府如何因應？市府都需要盤點，向市議會報告。

昨天的程序委員會，通過本屆第五次臨時會議程從三月十一日至十九日以及十二日進行朝野黨團所提出五個專案報告議程。

中捷藍線、海線高架施工 交通因應

五案分別是新光三越爆炸事件停業期間後續及勞工權益等問題、二○二五年度中央總預算被刪減後，市府各局處受影響情形、台中捷運藍線市區潛盾設計暨海線高架規劃將同步施工，市府交通因應措施、市長盧秀燕訪日考察成果及二○二五年度台中市總預算案四個附帶決議等專案報告。

其中民進黨單獨提出二○二五年度中央總預算被刪減後，市府各局處受影響情形專案報告，王立任強調，藍白在立法院大刪中央總預算，刪多少各政黨各說各話，中央補助台中市到底有多少預算受影響？如重大建設之一的中捷藍線機電標要在年中動工，中央補助的預算究竟會受到多少影響；另外，新光三越氣爆後續及勞工權益問題，朝野都認為市府要說明白。

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