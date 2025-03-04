《看問題》盧要爭大位 團隊散漫是警訊

2025/03/04 05:30

記者唐在馨／特稿

台中市政府二個禮拜之內連續二位政務官爆爭議後辭職，前者是非常具有政治任用意義的劉彥澧，後者則是基層一步一腳印，專業任用的吳存金，可以說是權力核心的二人，以倉促下台的方式離開，對於明顯已為藍營下屆總統熱門人選的盧秀燕來說，恐怕是非常嚴重的警訊。

盧秀燕在台中市長執政已超過六年，到目前為止，各界對她的評價是，對部屬非常「仁厚」，就算是被批評不適任，她都會一再給機會，其至以調動職務來挽留，多數是忍到不能再忍或是爆發事件才會出現去職情況。

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這樣的作風，再加上盧秀燕兩屆市長選舉都超高得票率，本屆市長選舉二十八萬票的差距，及立委選舉上六席佳績，讓盧本身政治行情一再墊高，也讓跟在她身邊的團隊，出現掉以輕心，甚至失了分寸的情況。

這樣的心態，如果只是在小小的台中市，任何小瑕小疵都可能驚險度過，但如今盧秀燕已經是「未來的總統可能人選」，團隊的任何問題，都可能變成她的問題，想「仁厚」或許是本意，但顧「大局」卻得有不同的作法，尤其是，最近這兩件都已不是小瑕小疵，政治新貴請假去打德州撲克，地政老手卻栽在首長特別費？盧秀燕任期只剩不到二年，團隊其他成員先不要論能不能陪市長走上總統之路了，先顧好台中市政不再出錯，才是市長之福，市民萬幸。

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