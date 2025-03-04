半個月2官員辭職 綠批盧秀燕縱容

2025/03/04 05:30

議員：市府應用高規格規範政務官 藍：自行下台負責

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市府地政局長吳存金涉嫌特別費不實核銷一百萬交保，昨天辭職，對此，民進黨市議員林德宇批評，市長盧秀燕的二位愛將、吳存金及前研考會主委劉彥澧，短期內接連辭職，都是因為市長的縱容、溺愛所造成；黨團總召王立任指出，市長有「其他想法」，未好好用心市政；國民黨市議會黨團書記長李中強調，吳存金已辭職負責，現在就靜待司法調查。

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民進黨團：現在先做好 才有下一步

地政局長吳存金昨天請辭獲准，民進黨市議會黨團總召王立任表示，市府應該用高規格來規範政務官，他更質疑，盧秀燕在出國期間發生問題，市府完全沒有反應的能力，為何凡事要等市長回國才能處理？盧秀燕已執政六年多，應該是有經驗團隊，可能盧秀燕有其他想法，因此未在市政好好作為，要求盧團隊要把螺絲栓緊，離卸任不到兩年，先把目前的問題做好，才有下一步。

林德宇說，農曆年假後半個月內，就發生盧市長的二位愛將接連辭職，其中前研考會主委劉彥澧請假跑去打德州撲克，地政局長吳存金則因特別費案，在盧秀燕一心想準備總統大位之際出事辭職，非螺絲鬆了而是市政府蒙塵，是來自於盧秀燕的縱容及溺愛，讓二位愛將在這時發生這樣的事情。

民進黨議員張芬郁質疑，市府還有多少弊端，水到底有多深？希望盧秀燕對外說清楚；陳俞融表示，吳存金雖然辭職，但市府仍應積極配合檢調調查，釐清其涉入的貪污案情，而非等到輿論壓力過大才被動回應。

國民黨議會黨團書記長李中指出，既已辭職，就待檢察官調查結果，像前研考會主委劉彥澧是正常請假去參加德州撲克比賽，是國際正式活動，不過有人觀感不同，為避免影響對盧秀燕的印象，劉彥澧就請辭，吳存金也是該辭就辭，一切她自己負責，靜待檢察官調查。

民眾黨呼籲 螺絲鬆了要趕快栓緊

民眾黨議員江和樹表示，希望吳存金把事情說清楚講明白，給台中市民一個交代，也呼籲市府螺絲鬆了就要趕快栓緊。（相關新聞刊A4）

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