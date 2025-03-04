北埔「公益神豬」 日本教授越洋認養

北埔鄉「認養神豬做公益」活動，吸引日本福田円教授（中）認養，鄉長莊明增（右）邀各界共襄盛舉。（北埔鄉公所提供）

2025/03/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉中元藝民祭融合傳統與創新，推出「認養神豬做公益」活動，不僅曾吸引全國多個縣市參與，今年的北埔限定版神豬正式亮相後，吸引了日本法政大學的福田円教授搶先認養一隻，將飄洋過海到國外；鄉長莊明增邀請各界共襄盛舉，一起來餵飽愛心撲滿「神豬」。

北埔鄉長莊明增本身有使用小豬撲滿收集零錢的儲蓄習慣，年終時「殺豬」做為鄉公所員工尾牙抽獎的特別獎項。二○二○年適逢義民節祭典由大隘連庄輪值舉行，當時他便以此靈感，發起用撲滿「神豬」辦理領調、遶境、普施等創意活動，並由認養單位愛心捐贈社福機構等對象，引發熱烈回響。

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「認養神豬做公益」活動規模逐年擴大，不僅從北埔鄉內擴大到其他鄉鎮，甚至從新竹縣擴大到屏東縣等外縣市，今年的北埔限定版神豬正式亮相，即日起開放認養，沒想到立即獲得日本法政大學福田円教授搶先認養一隻。

莊明增說，前年「神豬」跑遍全國，今年飄洋過海到日本，近期他將邀請其他國家友人認養，期望將傳承百年的傳統文化發揚光大，也藉由創新活動培養儲蓄的良好習慣，並發揮愛心，在慶典當天捐出神豬撲滿，指定給從事公益的機關團體，讓他們將社會大眾的愛心傳揚出去。

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