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    首頁　>　生活

    行不安全 竹市天府、延平路口規劃改善

    2025/03/04 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市天府路一段與延平路三段路口車流量大，且因四十五度的非正交設計，長期存在駕駛視角不良、行人動線過長與車衝突等問題，衍生不少交通隱患。市府評估後提出具體改善方案，向內政部國土管理署提報「永續提升人行安全計畫」第三次提案，針對路口進行整體道路環境改善工程，期望補助經費到位後，能盡快改善危險路況。

    交通處表示，天府路一段與延平路三段路口主要有五個問題，包括行穿線距離太長（六十五公尺）、轉角無行人等候空間、行穿線未與路段人行道銜接、天府路左轉車輛無左轉附加車道及無行人庇護島等。

    經交通改善小組會議討論後，預計改善項目包括行穿線退縮，縮短行人通過路口距離；設轉角人行道，供行人等候；銜接行穿線與轉角人行道，串連行人動線；天府路增設附加左轉車道，並增加左轉保護時相；增設天府路中央行人庇護島，打造等車空間，並將天府路原設於人行道上的自行車道調整至路肩。

    交通處表示，市府已於上月向內政部國土管理署提報第三次提案，針對天府路一段（東大路）至天府路二段（新港二路）進行道路環境改善工程，天府路一段與延平路三段路口將納入改善案中，預計七月前核定。

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