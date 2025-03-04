獅潭消防分隊 異地新建廳舍動工

苗栗縣政府消防局獅潭消防分隊異地興建新分隊廳舍，昨天辦理動工典禮。 （苗縣府提供）

2025/03/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局獅潭消防分隊廳舍使用逾卅五年，老舊空間不敷使用，經向國產署爭取撥用大東勢溪旁國有地獲准，及消防署、苗栗縣政府補助九千四百萬元，異地興建新廳舍，昨天辦理動工典禮，工程計三百六十個日曆天完工。

苗縣府消防局表示，現有獅潭消防分隊廳舍使用逾卅五年，只有四間寢室，但目前分隊共有十六名弟兄，且分隊車輛已增達六輛，生活起居、停車空間不敷使用，且現有廳舍建物及土地為鄉公所所有，無法辦理現地重建，故向國產署爭取撥用大東勢溪旁國有地異地新建，新廳舍規劃為三層樓建築，總面積三百九十一坪。

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動土典禮昨由縣府秘書長陳斌山、消防署副署長簡萬瑤、立委邱鎮軍、消防局長匡夢麟及議員楊恭林、陳春暖、周玉滿、曾美露等人共同持鏟動土並焚香祝禱，祈求工程順利。

陳斌山致詞表示，除了獅潭分隊，未來象鼻、銅鑼、三灣、頭份、竹南等地的消防新廳舍將陸續發包動工，期許新廳舍為消防弟兄提供完善值勤空間，更期盼透過資源整合，強化鄉鎮間聯防的災害搶救能力，維護鄉親生命財產安全。

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