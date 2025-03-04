苑裡興建全民運動館 第5次招標

苑裡鎮全民運動館昨公告第五次招標，圖為完工模擬圖。 （苗縣府提供）

2025/03/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府自籌二．四九億元，規劃在苑裡鎮新建全民運動館，提供苗南地區縣民更多元、完善的運動空間與設施，此案備受地方期盼，但工程自去年九月起招標迄今，已流標四次，原設定明年底前完工的目標期程，勢必往後推延。縣府表示，已修正預算書圖，並於昨天公告第五次招標，盼能順利標出。

規劃斥資2.49億 半年來4度流標

苗縣府自籌二億四千九百多萬元在苗南地區的苑裡鎮新建全民運動館，選址於苑裡鎮中正國小對面四筆公有地，規劃新建地下一層、地上三層的場館，提供各種教室設施，以及攀岩、韻律教室、多功能教室、飛輪教室、體適能中心和多功能球場，但工程自去年九月起招標，迄今半年來已流標四次。

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將有攀岩、飛輪教室、球場等

苗縣府水利處表示，受原物料上漲、缺工及苑裡鎮全民運動館建案有地下室，工程較複雜等因素影響，致使招標不順，最近已於二月修正檢討預算書圖，簡化部分外牆設計工項等，降低施工成本，已於昨天公告第五次招標，盼能順利標出。

原訂明年底前完工 將往後延

苑裡鎮代表會主席洪晃琦指出，自苗縣府宣布將在苑裡新建全民運動館後，地方都很開心並十分期盼，他也明白現今受原物料上漲等因素，公共工程招標不易，建議縣府也能調高計畫預算，以吸引廠商投標，地方都殷切期盼工程能早日發包興建。

除了苗南地區的苑裡鎮全民運動館，縣府也補助苗栗市公所二千萬元於苗中地區興建苗栗市全民運動館，及編列二．四億元在苗北地區的竹南鎮興建全民運動館。苗栗市全民運動館預計七月竣工、竹南鎮全民運動館則可望於上半年前完工。

苑裡鎮新建全民運動館，選址於中正國小對面4筆公有地。（記者彭健禮攝）

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