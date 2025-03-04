COVID-19疫情期間 士官偽傳快篩放7天假 判刑罰10萬

在馬祖防衛指揮部服役的黃姓士官，偽傳COVID-19快篩結果給部隊連長遭判刑。（示意圖，資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕在馬祖防衛指揮部服役的黃姓士官，為了想多放七天的假，竟偽傳COVID-19快篩結果給部隊連長，被揭穿後移送法辦，依違反陸海空軍刑法免除職役偽為疾病罪判處徒刑一年，緩刑三年，還得支付公庫十萬元，可上訴。

判決指出，黃姓士官是陸軍馬祖防衛指揮部支援營保修連下士（已退伍），於服役期間二○二二年五月二十一日返台休假時因確診COVID-19，實施七天居家隔離及七天自主健康管理，康復後應於六月四日收假返營。

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但黃為處理感情糾紛，以通訊軟體LINE將先前COVID-19快篩試劑呈陽性反應結果的照片，傳送給保修連林姓少校連長，回報其仍持續確診法定傳染性疾病之不實內容，獲同意其續假至六月十一日。

不久連長察覺有異，要求黃姓士官再提出相關就診證明，黃見事跡敗漏，便於六月六日坦承偽造確診情事，馬上於六月七日返回部隊報到，被部隊直接移送法辦。橋頭地院認為被告偽為疾病，使其服役單位准予請假，影響國軍戰力之整備，處徒刑一年，緩刑三年，支付公庫十萬元。

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