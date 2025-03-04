疫情降溫 急診人次減1成

台北市衛生局3日表示，急診壅塞狀況已開始改善。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者林惠琴、林承鴻／台北報導〕外界憂心二二八連假後再迎一波急診壅塞，但衛福部昨說明，上週類流感與腹瀉門急診均下降約二成，整體急診就診也較前一週平日下降十％，顯示壅塞趨緩，長期將從提升護理人力、重症作為部定次專科增加投入資源、研議調整健保給付等作為策略；衛福部長邱泰源表示未來會做得更好

疾管署副署長羅一鈞說明，上週類流感門急診較前一週下降廿四％，預估三月中旬脫離流行期，公費流感疫苗剩約一萬劑，本週將會全數用罄；而腹瀉門急診也較前一週下降十八．三％，呈現「雙降」趨勢。

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衛福部醫事司長劉越萍指出，最新監測急診就診人次較前一週平日下降十％。台北市衛生局也表示，平均每日申報滿床急救責任醫院自二月底的九到十家降為三月初的四到五家，壅塞狀況已開始改善。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，去年推動三班護病比，今年一月達標率為醫學中心五十九％、區域醫院四十九％、地區醫院八十六％，今年規劃達標獎勵十六億元，醫院須公開獎勵金分配方式且專款專用，可各自做差異性留任措施，例如白班、假日、護理主管或資深護理加給、創新留任等。

蔡淑鳳也指出，衛福部護助e起來平台提供全台醫院公告的護理薪資可參考，以護理師為例，年資一年以下約五萬三七○○元、一至五年約六萬八三○○元、六至十年七萬四六○○元。至於男性護理師在醫院服替代役，正與兵役署討論研議。

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