畜牧場綠能憑證 高市跑第一

高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為沼氣發電儲存。（記者陳文嬋攝）

2025/03/04 05:30

9業者沼氣發電減碳排 完成3708張憑證交易

〔記者陳文嬋／高雄報導〕養豬也能賺綠金！高雄有一千多家畜牧場，高雄市輔導畜牧場取得綠能憑證跑第一，已有九家畜牧場以沼氣發電，減少碳排放量一七二七公噸，相當於十七萬二七○○棵樹木或五．五座高雄中央公園碳吸收量，並取得近六千張生質能綠電憑證，農民除了養豬收入外，發電自用省電費，還能賺取綠金收益。

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農民發電自用 省電費還能賺收益

全國現有一萬八千多家畜牧場，只有五場取得生質能綠電憑證，除了台糖國營事業二家畜牧場外，其他三家都在高雄市，共取得五九三二張生質能綠電憑證，並完成三七○八張憑證交易，包括養雞的石安牧場外，還有兩家民營養豬場，他們也是全國首三家取得生質能綠電憑證的民營畜牧場。

尤其是阿蓮區志賢畜牧場飼養二千多頭豬，過去畜牧沼液沼渣採取回灌農田，農業局協助爭取到農業部沼氣發電計畫補助，並攜手工研院組成輔導團隊，協助建置三十KW沼氣發電系統，每年最高可發電六萬度，可供場內自給使用，節省超過廿萬元電費，成為全國首家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場。

解決畜牧業環保問題 雙贏策略

志賢畜牧場除了每年減少電費支出廿萬元，綠電憑證全數交易可額外賺取廿七萬元收入，等於除了養豬收入外，每年額外最高收益四十七萬元；負責人高志賢表示，沼氣利用不僅解決畜牧業環保問題，還能資源轉換為綠電，成為最佳雙贏策略。

高雄市農業局表示，養豬場將沼液沼渣製成沼氣發電，不但能減少臭味、減少碳排放，沼氣發電變成再生能源，節省電費更投入綠電市場賺取綠金，讓廢棄物變成黃金，增加農民畜牧以外收益，更符合全球淨零碳排趨勢。

高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為畜牧場負責人操作發電機。（記者陳文嬋攝）

高雄養豬也能賺綠金。（記者陳文嬋攝）

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