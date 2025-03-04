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    桃園「數位走跑」增至25場域 還送商品優惠券

    桃園市數位走跑活動今年增至廿五處賽道場域，並在沿線布建感應器。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園市數位走跑活動今年增至廿五處賽道場域，並在沿線布建感應器。 （記者鄭淑婷攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市數位走跑活動即日起至五月卅一日，走跑場域從廿處擴增至廿五處，累積里程即可抽獎；市府體育局表示，今年除了增加走跑場域，也首度邀請周邊店家加入，提供商品折扣優惠券，民眾完成指定走跑里程目標即可兌換。

    累積里程也可抽獎

    體育局昨於桃園三民運動公園舉辦啟動記者會，由副市長王明鉅、體育局長許彥輝等人主持。體育局表示，去年首度舉辦的桃園數位走跑活動，活動期間總計有七萬二七○○人次參與、累計里程達廿八萬四四○○公里，參加民眾每週平均增加運動三次；今年度持續執行計畫，並以交通便利性、運動人口等考量，將走跑場域從廿處擴增為廿五處。

    體育局說，走跑場域大多是公園或學校，以中壢區七處、桃園區五處最多，規劃有長度不一的虛擬賽道，並在沿線布建感應器，民眾須先下載「MySports」APP作為里程累計載具，再與桃園數位走跑平台綁定串聯，即可開始累計運動里程，賽道上設有告示牌標註起終點。

    體育局表示，活動規劃不同好禮及抽獎，包括見面禮、個人及團體排行榜獎、月月抽，最後還有抽獎活動，今年也邀請賽道周邊店家共同推出折扣優惠券，民眾累積一定里程目標即可兌換。

    桃園市數位走跑活動，賽道上設有告示牌標註起終點。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園市數位走跑活動，賽道上設有告示牌標註起終點。 （記者鄭淑婷攝）

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