《啟用一個多月》平鎮運動公園 多項遊具破損封閉

立委王義川（右）、議員王珮毓（左）現勘遊戲場上方的台66快速道路橋墩出現水泥掉落。（記者李容萍攝）

2025/03/04 05:30

上方橋梁混凝土也剝落 工務局︰太受歡迎被玩壞 已請廠商修復

〔記者李容萍／桃園報導〕台六十六快速道路與國道一號橋下的平鎮運動公園遊戲場，今年一月十三日啟用僅一個多月後連連出包，先有家長反映遊具破損危險，近日又發現台六十六橋墩出現鋼筋碎塊，引起家長疑慮，擔心砸傷下方使用公園民眾。民進黨具土木背景的立委王義川與市議員王珮毓、劉仁照服務團隊昨天前往現勘，發現掉落水泥土塊的梁柱存在嚴重排水問題，梁柱上甚至長出小樹，現場還有十九道障礙關卡設施損壞封鎖、兒童區的攀爬架斷裂、兩座盪鞦韆因品質問題拆除，以及遊戲設施脫落和鬆動等問題，顯示公園施工品質堪慮。

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19道障礙關卡封閉一個月

對此，市府工務局景觀工程科長陳翠慧表示，此案是由公路局提供台六十六快速道路下方土地供市府闢為公園使用，一月十三日開園以來受到各年齡層民眾喜愛，對於公園上方台六十六快速道路橋梁發生混凝土剝落情事，工務局於規劃之初即提醒公路局橋梁補強事宜，工務局已通知廠商封閉掉落區域。

另方面，包括立委呂玉玲、市議員陳韋曄、舒翠玲昨天也至現場會勘，公路局中壢工務段回應橋面板下方鏽蝕部分及排水問題後續都會改善，並排定明日進場改善橋體。

攀爬架斷裂 兩座盪鞦韆拆除

陳翠慧說，園區設施因不當使用而有受破壞情事，工務局已責請施工廠商依契約保固條款持續進行修復。其中，公園內的十九道挑戰遊戲場將封閉一個月，預計於兒童節前恢復開放，提供市民安全的遊憩環境。

梁柱排水有問題 將進場改善

公路局中壢工務段長黃敏彥表示，經該段立即辦理橋梁檢查及修復作業，評估修復時間約二個月，施工期間將架設圍籬，也呼籲民眾施工期間切勿靠近施工範圍避免受傷。

王義川表示，種種問題顯示平鎮運動公園遊戲場的施工品質及後續維護管理有待改進，短期內應立即進行修繕工程，解決混凝土掉落問題；中長期則應改善台六十六全線橋梁的排水系統，避免類似問題再度發生，且應對已長出小樹的梁柱進行特別處理。

平鎮運動公園遊戲場的攀爬架斷裂、盪鞦韆也拆除。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園遊戲場的障礙關卡設施損壞。（記者李容萍攝）

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