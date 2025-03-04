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    春藝「小魔女瑪蒂達」 週六、日晚登場

    《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，3月8、9日晚上7點在市立美術館草坡熱鬧登場。（高市文化局提供）

    《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，3月8、9日晚上7點在市立美術館草坡熱鬧登場。（高市文化局提供）

    2025/03/04 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，本週六、日晚上七點將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場。

    《小魔女瑪蒂達》一片，改編自英國文學巨擘羅爾德．達爾（Roald Dahl）一九八八年出版同名小說作品，講述天資聰穎、熱愛閱讀的女孩瑪蒂達，雖然在家庭中被忽視，卻從書籍中汲取智慧與力量，在學校遇見溫暖的哈妮老師，並勇敢對抗專制的校長，最終改寫自己的命運。這部電影不僅是充滿奇幻與幽默的冒險，也深刻反映兒童在成長過程中可能面臨的困境，並展現勇敢反抗不公的精神。自一九九六年上映以來，憑藉動人的故事，成為全球經典。

    原著小說發行量超過一七○○萬本，囊括多項兒童文學大獎，更在英國廣播公司「史上最偉大的一○○本兒童讀物」中排名第十位，不僅止於電影，後續更被改編為廣播劇、動畫、音樂劇及舞台劇。

    這次電影交響草地音樂會，將由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，透過現場交響樂演奏與電影影像的結合，讓觀眾在輕鬆氛圍中，沉浸於瑪蒂達的奇幻世界，並探且討兒童教育、家庭關係及校園正義等議題。

    節目詳情請上高雄春天藝術節官網或高雄春天藝術節FB+IG查詢，節目也特別感謝聯邦銀行對於藝文的支持。

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