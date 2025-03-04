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    智慧停車格逾6千 行動支付享優惠

    高市建置逾6千個智慧停車格，多元繳付停車費交通局推行動支付。（記者黃良傑攝）

    高市建置逾6千個智慧停車格，多元繳付停車費交通局推行動支付。（記者黃良傑攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通局積極建構智慧停車格，已經建置超過六千個智慧停車格，繳納停車費需使用行動支付APP，並祭出九五折優惠，但對年齡較大的長輩，或不善使用三C產品的車主，交通局將多管推動，包括超商補單繳費，減少繳費的不便。

    交通局近三年陸續在高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院、瑞豐夜市、美術館、漢神巨蛋、凹子底森林公園、高鐵左營站等周邊路段建置智慧停車格，今年二月又於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段新增一二七○格，全市共有六三六五格智慧停車格。

    不過，停放智慧停車格的車主不會收到停車單，也不知道積欠停車費未繳，尤其不習慣使用電子支付的高齡者批評「智慧停車格很擾民」。

    交通局指出，車輛停放於智慧停車格，離場十五分鐘後，除了使用四大超商多媒體機補單，也可使用包括LINE Pay（一卡通 MONEY）、Pi拍錢包、街口支付、全支付等十一家行動支付APP繳費，於繳費期限內使用行動支付APP繳費，還享有九五折優惠。

    此外，民眾也可綁定遠通電收eTag、電信及銀行機構自動扣繳，以及超商補單繳費，但這些繳費方式並無折扣優惠。

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