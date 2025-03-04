高雄自建亞灣、大寮社宅 進度超前3至4％

大寮社宅第一期工程，已蓋到南北棟地上層八樓。（高市府提供）

2025/03/04 05:30

加上國家住都中心興建46處 總戶數逾2.9萬戶 最快今年起陸續完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近年房價上漲，市府自建亞灣、大寮、岡山、左營機廿等四處社宅，合計超過二三○○戶，目前亞灣及大寮社宅進度超前三至四％；都發局表示，若加上國家住都中心興建的社宅，高雄累計已有四十六處社宅，最快今年起陸續完工。

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大寮社宅 預計明年7月底完工

位於高捷橘線OT1大寮站旁的大寮社宅第一期工程，已進入南北棟地上層八樓的模板、機電工程，最新進度超前一．九％，預計明年七月底完工，可提供三八四戶社宅；副市長林欽榮近日巡視時，要求後續的結構體施作時，應特別注意塔吊高空作業等風險，如期如質完工。

亞灣社宅則位於前鎮區啟聖街、修成南街的街廓範圍內，最新進度廿三．七％，超前三％，可提供六三四戶社宅，未來將是亞灣區科研人才落腳的新興生活圈；林欽榮勉勵施工團隊持續保持零工安，如期如質於二○二七年一月完工。

岡山大鵬九村社宅 目標明年完工

此外，岡山大鵬九村社宅六二五戶，因之前缺工缺料，進度稍微落後，但預計明年完工目標不變；公辦都更案的「左營機廿」，去年已評選出尚發營造為最優申請人，最快二○二八年完工。

除了市府自建的社宅，國家住都中心更在高雄大舉興建社宅，根據都發局統計，截至今年一月底止，高雄市累計已有四十六處社會住宅，其中已完工一二五一戶，興建中一萬二八一二戶，已決標待開工八六三○戶，合計二萬二六九三戶，再加上規劃中六五八二戶，總數來到二萬九二七五戶，最快預計今年起陸續完工，以緩解居住需求。

都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式，充實社宅存量。

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