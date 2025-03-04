為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北災訊E點通 監測1小時後空污擴散

    2025/03/04 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府環保局與消防局合作，整合119報案系統與空氣污染模擬系統，每當發生工廠火災，民眾可在十分鐘內透過消防局「新北災訊E點通」網站，查看一小時後的空污擴散範圍與示警圖卡，即時掌握空氣品質，提前做好防護措施。

    災情10分鐘內上傳網站

    環保局局長程大維表示，消防局設置「新北災訊E點通」平台，提供即時火災地點與消防車動態，也涵蓋救護車動態、即時氣象、水情、電力與土石流預警等多元訊息，環保局與消防局合作，整合火災空污影響資訊上傳平台，發布即時警報、應變指示與避災指引，提升民眾災害應變能力。

    程大維指出，火災不僅造成財物與人員損失，產生的濃煙與有害氣體可能威脅民眾健康，透過「新北災訊E點通」揭露即時資訊，幫助民眾了解火災影響範圍，及早採取防護措施。

    環保局說明，未來民眾可透過臉書粉絲專頁「新北i環保」得知空污應變資訊，也可在「新北災訊E點通」掌握即時訊息，目前示警推播以工廠火警為主，未來評估納入一般住宅火警，並針對可能發生的特殊火警串接資料庫，規劃應變設備與措施，並制定影響範圍內民眾與敏感族群的應變對策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播