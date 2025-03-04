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    新北萬金石馬拉松聯名媽祖平安符 16日開跑

    萬金石馬拉松首度與金山區金包里慈護宮聯名推出媽祖平安符，背後即為市府大廳扭蛋機。（記者董冠怡攝）

    萬金石馬拉松首度與金山區金包里慈護宮聯名推出媽祖平安符，背後即為市府大廳扭蛋機。（記者董冠怡攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今年有兩大體育盛事，其中萬金石馬拉松十六日將率先開跑，市長侯友宜昨天表示，萬金石已舉辦廿三年，延續綠色永續精神，首度與金山區金包里慈護宮聯名推出媽祖平安符，祈求好運跑出佳績，限量一千五百份，完成指定任務即可獲得；另外，市府大廳設置「挑戰世壯運，先跑萬金石」三大互動展區，象徵扭出好運、跑出時尚、眾神「保庇」。

    與金包里慈護宮合作 限量1500份

    侯友宜指出，萬金石是全國第一個獲得金標籤認證的馬拉松賽事，每年活動推陳出新，這次結合宮廟文化，攜手一九○間友善商家參與，發展觀光休閒經濟。另一項年度體育盛事為五月十七日將登場的雙北世界壯年運動會，統計有超過一四○個國家、近三萬五千人報名。

    金包里慈護宮董事長游忠義說，聯名平安符以神衣為造型、金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂，背面是海浪為背景的朵朵浪花，希望透過賽事讓世界看見北海岸美景與台灣宗教文化。

    到市府大廳完成任務 有機會扭蛋送平安符

    體育局長洪玉玲說明，三大互動展區亮點之一為大型扭蛋機，即日起至十六日、每天上午十一點至晚間七點（十六日至中午十二點），在市府大廳指定地點拍照打卡，並標記萬金石馬拉松，即可扭蛋一次，有機會得到限量五百份的平安符，或是活動贊助商提供的補給品。此外，八日至十六日前往金包里慈護宮，擲筊連得三個聖筊，也能獲贈限量平安符。

    體育局競技運動科長謝秀瑜補充，展區還規劃「眾神來保庇」區，可體驗擲筊並寫下心願，祈求富貴、保平安、牽姻緣；「跑出時尚」區展示萬金石時尚跑衣、工作人員外套、選手物資袋等周邊產品。

    聯名平安符背面則是海浪為背景的朵朵浪花，給予滿滿祝福外，也透過賽事讓世界看見北海岸的美景與台灣的宗教文化。（記者董冠怡攝）

    聯名平安符背面則是海浪為背景的朵朵浪花，給予滿滿祝福外，也透過賽事讓世界看見北海岸的美景與台灣的宗教文化。（記者董冠怡攝）

    聯名平安符以神衣為造型、金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂。（記者董冠怡攝）

    聯名平安符以神衣為造型、金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂。（記者董冠怡攝）

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